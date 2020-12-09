إعدام طن ونص أغذية غير صالحة وغلق 80 منشأة في حملات صحية بالدقهلية

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تمكنت فرق مراقبة الأغذية على مستوى محافظة الدقهلية من اعدام طن ونص أغذية ومشروبات، في حملات رقابية مكثفة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.



وقامت الحملات من المرور على ٢٢٠ منشأة وتحرير ١٠٥محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشأت.



واوصت الحملات بغلق ٨٠ منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام ١٣٣٠ كيلو أغذية متنوعة وكذلك ٢١٠ لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية، وتم إرسال ٣٤٥ عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص. وتم ضبط ٤٠٠كيلو اغذيه متنوعة.



كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد سيادته على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة



جاء ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية وبناء على توجيهات معالي وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية.

