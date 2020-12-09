الداخلية تعلن عن زيارة استثنائية لنزلاء السجون

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، بمناسبة قرب الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

فقد تقرر منح جميع السجناء (زيارة إستثنائية) على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعى بين النزلاء والزائرين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

 

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