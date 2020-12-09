موسيماني يختار بين كهربا وطاهر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يُفاضل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا، وطاهر محمد طاهر، من أجل بدء مباراة مصر المقاصة في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وسيواجه فريق الأهلي نظيره مصر المقاصة في افتتاحية الدوري المصري يوم الأحد المقبل، في السابعة والنصف مساءًا علي ملعب الاهلي وي السلام.

وسيختار موسيماني أحدهم من اجل الدفع به في المباراة منذ البداية، في ظل استمرار غياب النيجيري جونيور اجاي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في أنكل القدم في نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك.

وربما يستقر المدرب المتوج رفقة الشياطين الحمر بالثلاثية، علي إشراك كهربا في ظل تألقه خلال مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، واحرازه هدفًا بعد دخوله كبديل بدقائق قليلة مكان طاهر الذي أصيب في رأسه.

يذكر ان الأهلي حسم الدوري الموسم الماضي في المركز الأول برصيد 89 نقطة، بفارق 21 نقطة عن غريمه وأقرب ملاحقيه الزمالك الذي حصل علي 68 نقطة.

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