ضبط ١١٨٢ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (1182) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية، تم ضبط (5 طن "لحوم مفرومة – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لفرم اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت من ضبط (120 طن "نخالة خشنة"معبأة داخل شكائر.. بها نقص فى الأوزان بمقدار 99٫6 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة 40 كيلو جرام – 70 طن دقيق فاخر إستخراج 72% معبأة داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بمقدار 177٫5 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام )، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مطحن قطاع خاص ) بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط (1٫25 طن " دقيق بلدى" مدعم إستخراج 82%.. مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى قدرت قيمتها ب6812 جنيهًا ).. بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بمحافظة القليوبية)..وبحوزته (282 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها).

وضبط (200٫000 قطعة أدوات كهربائية "لمبة ليد – شاسيه - ترانس" منتج نهائى تحت التجهيز مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة - 100٫000 عبوة فارغة مدون عليها ذات العلامات "مستلزمات إنتاج" - 2 ماكينة أدوات إنتاج)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للأدوات الكهربائية بدون ترخيص ) بمحافظة كفر الشيخ.

وضبط (4980 قطعة جوارب مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة منتج نهائى – 60 كيلو جرام غزل بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 4 ماكينة تطريز وخياطة "أدوات إنتاج")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الجوارب بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجميع المواد البترولية بدون ترخيص – كائن بمحافظة القليوبية ) لتجميعه (43٫200 لتر مواد بترولية "سولار " بدون وجه حق.. للإتجار بها بالسوق السوداء بدون تصريح مع الجهات المختصة قدرت قيمتها بــ 291600 جنيهًا) لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يطعن على قرار تجميد مجلس الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 18 ساعة

ديشامب يحذر لامبارد بسبب جيرو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 10 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

منذ 17 دقيقة

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 14 ساعة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك

10:47 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر