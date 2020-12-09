تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا موشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط متساويًا مع شاختار صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بوروسيا مونشنجلادباخ صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، أو التعادل بشرط خسارة شاختار أمام إنتر ميلان.

معلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ:

ويعلق عصام الشوالي على تلك المباراة.

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