"الفجر الرياضي" يكشف موقف الأهلي من ضم لابا كودجو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تفاصيل جديدة بشأن ضم التوجولي لابا كودجو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن مهاجم العين الإماراتي أصبح مرشح بقوة للانضمام للمارد الأحمر، بعد أن رشحه أحد أعضاء لجنة التخطيط.

وأضاف، أن اللاعب تم ترشيحه عن الأوروجواياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي لأنه مهاجم صريح والأهلي يحتاج لخدماته بعد تراجع أداء مروان والاستغناء عن إليو بادجي.

وتابع، أن الأهلي يستعد لمخاطبة العين الإماراتي للتعاقد مع اللاعب، مؤكدا على رغبة موسيماني في ضم سيرينو من صن داونز لكن المقابل المادي الكبير الذي طلبه الفريق الجنوب أفريقي سبب تعثر الصفقة.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء استعداد لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد القادم في أولى جولات الدوري الممتاز.

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