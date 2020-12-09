محافظ القليوبية يعلن انطلاق ماراثون الدراجات ببنها

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أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، شارة ماراثون الدراجات الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، والذى أقيم بمدينة بنها، احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث أنطلق من أمام مقر الرقابة الإدارية بمدينة بنها حتى حديقة صقلية.



شارك في الماراثون، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية والمساعدين، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب، وعدد كبير من الشباب والفتيات المشاركون بالماراثون من إدارات الشباب والرياضة على مستوى المحافظة، والفرق النحاسية بالمديرية.



وشارك في الماراثون 300 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وفرق الجوالة، وفرقة الموسيقى النحاسية للطلائع، وشباب القليوبية حاملين أطول علم للجمهورية.



وأوضحت مديرية الشباب بالقليوبية، أن الماراثون جاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تحت شعار "متحدون علي محاربة الفساد.. مصر اقوى من الفساد"، كما تم وضع علم مصر طوله 50 مترا خلال انطلاق الماراثون.