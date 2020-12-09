كلاكيت تاني مرة ... فايلر يرفض عرض فرنسي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية سويسرية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي السابق قام برفض تدريب أحد أندية الدوري الفرنسي بسبب أسرته.

وأفادت صحيفة ناو السويسرية بأن فايلر رفض تدريب نانت الفرنسىي وكان مبرره أن الوقت غير مناسب لا سيما أنه عاد إلى سويسرا وترك الأهلى بسبب أسرته.

وألمحت الصحيفة السويسرية أن فايلر رحل عن الأهلي قبل استكمال بطولة الدوري المصري بالإضافة إلى المواجهات المتبقية للمارد الأحمر في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر ليتعاقد مجلس إدارة القلعة الحمراء مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني.

وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أن بعض التقارير الصحفية ربطت بين رحيل فايلر ووجود مفاوضات معه من جانب براميدز لتولي القيادة الفنية للفريق.

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