تحرك رسمي من مرتضى منصور للرد على قرار تجميد مجلس الزمالك

قام مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق ومجلس إدارته بالطعن في محكمة القضاء الإداري على قرار تجميد المجلس والذي صدر بقرار من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





وكشفت تقارير صحفية أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حل مجلس إدارة الزمالك وإحالته إلى النيابة العامة بداعي مخالفات مالية.





وقامت وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية ثلاثية لإدارة النادي لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو حتى أقرب موعد جمعية عمومية.



