أول تحرك رسمي من مرتضى منصور ضد قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلسه

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، اليوم الثلاثاء بطعن مستعجل في محكمة القضاء الإداري، بشأن قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارته.


طعن مرتضى منصور ضد قرار وزير الرياضة
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قرارا بتجميد مجلس إدارة مرتضى منصور، وتحويلهم للنيابة على ضوء مخالفات مالية وإدارية داخل النادي الأبيض.


وشكلت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحي، لجنة قانونية ثلاثية لتسيير أعمال نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، لحين انتهاء تحقيقات النيابة، أو حتى أقرب موعد جمعية عمومية.

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