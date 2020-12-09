ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بالسويس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.



وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الأجهزة الكهربائية من داخل الشاليهات بالقرى الساحلية بدائرة قسم شرطة عتاقة بأسلوب التسلق والكسر وبإستخدام سيارة ملاكى "يعمل عليها أحدهم".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (16) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

