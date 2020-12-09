روسيا تسجل 559 وفاة و26 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، 26190 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 26097 إصابة في اليوم السابق).

 

وأشارت غرفة العمليات الروسية، إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 18.1% من المرضى الجدد.

 

وقد شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا ارتفاعا بنحو 26 ألف حالة جديدة، ما يمثل تراجعا مقارنة مع أرقام الأيام السابقة.

 

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (5145 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3761 حالة).

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 559 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 562 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 26266 مريضا للشفاء من العدوى.

 

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، إلى مليونين و541199 إصابة مؤكدة منها 44718 حالة وفاة و488689 حالة نشطة ومليونين و7792 حالة شفاء.

 

 

 

 

 

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