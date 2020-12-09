قصيدة " أكتب لها حرف ".. جديد محمد عبده والموسيقار طلال

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بالتزامن مع الإحتفالات بالعام الجديد ، وبفكر موسيقي متجدد ، ورؤية فنية متطورة تدمج ما بين الحداثة والأصالة ، قدم فنان العرب محمد عبده بصوته العذب قصيدة جديدة بعنوان "أكتب لها حرف" وهو التعاون الذى يجمعه بالموسيقار الدكتور طلال والشاعر بدر بن عبدالمحسن ، وتوزيع موسيقي سيروس ، وإشراف عام خالد أبو منذر ، وتقول بعض كلمات القصيدة :

أكتب لها حرف وأشطب على حرف

فوق الورق دمعي ودمي على الظرف

خلصت أنا أوراقي أكتب لها حرف

وتو الوله باقي وأشطب على حرف



قصيدة " أكتب لها حرف " يقدمها محمد عبده من خلال لحن يحمل نغمات موسيقية طربية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي ، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية ، عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي ، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز .