ديشامب يحذر لامبارد بسبب جيرو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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حذر المدرب ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، نظيره فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، من إشراكه المستمر للمهاجم أوليفييه جيرو في وقت قصير للغاية.

وصرح ديشامب لصحيفة "ذا صن" البريطانية: نتحدث دائمًا عن أوليفييه جيرو، سواء بالسلب أو الإيجاب، الحديث عنه غير عادلًا إنه يمتلك شخصية قوية، عندما نعتمد عليه يحرز أهدافًا، وعندما لا يسجل فيبقي مفيدًا لنا.

وأضاف: أشعر بالخوف علي مواطني جيرو صاحب الـ 34 عامًا، بعدما تم إشراكه في 3 مباريات الأخيرة مع البلوز، في وقت لا يتعدي الأسبوع، هذا ليس الأمثل للاعب.

وأردف: يعيش جيرو أوقات سعيدة وهذا جيد بالنسبة له، لم يكن هكذا في المعسكر الاخير للمنتخب، الجميع يقول ما يريد ويعتقد، شاهد عدد الأهداف التي سجلها.

وأكمل: استمرار اوليفييه سعيدًا بدرجة متوسطة أمر جيد، ويمكّنه من استغلال الفرصة المتاحة في هذه الفترة المثالية له، إنه واحد من أفضل المهاجمين على المستوى الدولي.

يذكر ان لامبارد هاجم ديشامب في وقت سابق، عندما أشرك الاخير نيغولو كانتي مع منتخب الديوك، علي الرغم من معاناته من الإصابة.

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