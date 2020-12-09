ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء

استهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات حيث صعد مؤشرها العام 0.05%، وارتفع السوق الأول 0.02%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.14% و0.16% على الترتيب ،

وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة حتى تمام الساعة 9:32 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 52.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1935 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.8 مليون دينار تقريباً.