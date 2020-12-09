ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات  جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات  حيث صعد مؤشرها العام 0.05%، وارتفع السوق الأول 0.02%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.14% و0.16% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية بالبورصة حتى تمام الساعة 9:32 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 52.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1935 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.8 مليون دينار تقريباً.

وجاء سهم "بريق" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 25.2%، فيما تصدر سهم "العقارية" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 5%.

وتصدر سهم "عقارات الكويت" نشاط التداولات بالبورصة على كافة المستويات، بكميات بلغت 9.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 162 صفقة حققت سيولة بقيمة 1.01 مليون دينار، ليرتفع السهم في تلك الأثناء بنسبة 2.9%.

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