مع بدء الموجة الثانية لكورونا.. خروج أول حالة تعافي من مستشفى قفط التعليمي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلن اليوم د. أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمي عن خروج وتعافي أول سيدة كانت مصابة بفيروس كورونا من مستشفى قفط التعليمي عقب رجوعها للعمل كمستشفى عزل بمحافظة قنا.

وجاء ذلك في إطار جهود الدولة الحثيثة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان بعودة بعض مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للعمل كمستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم حتى يتم شفاؤهم.

وأفاد كمال، بأن السيدة تعمل مدرسة وكانت قد أصيبت بفيروس كورونا وتم دخولها إلى المستشفي لتلقى العلاج حتى تماثلت للشفاء وخرجت اليوم، كما أكد على أن المستشفى جاهز لاستقبال أي حالات مع توافر كامل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم متمنيا السلامة للجميع.

ومن جهته قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن جميع مستشفيات الهيئة العاملة كمستشفيات عزل جاهزة لتقديم أعلى خدمة طبية ممكنة لمصابى فيروس كورونا مع بدء الموجة الثانية وتزايد أعداد المصابين، مشيرا الى توافر جميع الإمكانيات والتجهيزات والمستلزمات لتطبيق كافة البروتوكولات للعلاج ومكافحة العدوى داخل مستشفياتنا حيث تم تجهيز الرعايات المركزة وتوفير أجهزة التنفس الصناعى واسطوانات الأكسجين مع التدريب المستمر لكافة القوى البشرية العاملة.

وأضاف أنه تم افتتاح قسم الرعاية المركزة بمستشفى قفط التعليمي بطاقة 13 سرير ومجهز بعدد 6 أجهزة تنفس صناعى كما تم افتتاح قسم الغسيل الكلوى للحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا، ويتم حاليا تجهيز وفرش مبنى العيادات الجديد ليكون مستقل وبعيد بمسافة آمنة عن مستشفى العزل حرصا على صحة أصحاب الأمراض المزمنة من غير المصابين بفيروس كورونا لتقديم كافة الخدمات الطبية لهم بطريقة آمنة دون التعرض لخطر العدوى وسيتم تشغيله بعد أسبوع لضمان إستمرار صرف العلاج لهم دون توقف.

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