تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.37% مع بداية التعاملات
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم علي تراجع ، حيث هبطة مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.37 %، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى 3653.7 نقطة، خاسراً 13.44 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.
وتأثر المؤشر بتراجع مؤشر القطاع المالي وحيدًا في الساعة 10:47 صباحاً بتوقيت مسقط، بنسبة 0.54 %، مع تقدم بنك ظفار على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 5.05 %، وتراجع الخليجية للاستثمار 2.56 %.
وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.27 بالمائة، مع صدارة أعلاف ظفار للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 6.2 بالمائة، وارتفع ريسوت للإسمنت 1.88 بالمائة.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.01 بالمائة، بدعم التأمين العربية فالكون المرتفع 2.67 بالمائة.
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 997.03 مليون سهم، بتنفيذ 55 صفقة، بقيمة تداول 208.53 ألف ريال.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا