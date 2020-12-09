"التأمينات" تكشف موعد انتهاء المرحلة الثانية من نسبة إعفاءات المبالغ الإضافية على الاشتراكات (فيديو)

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن هذه المرحلة من إعفاءات التأمينات ستنتهي في 14 ديسمبر الجاري، بعدها سيكون هناك مرحلة أخيرة من تطبيق القانون، تبدأ في 15 ديسمبر وتنتهي في 14 فبراير.





وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن القانون صدر بثلاث مراحل، ودخلت مصر المرحلة الثانية منها التي ستنتهي في 14 ديسمبر، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تشهد إعفاء المواطنين من 70% من المبالغ الإضافية على اشتراكات التأمينات الاجتماعية في حال سداد أصل الاشتراكات، أما المرحلة الثالثة فإنها ستشهد إعفاء المواطنين من 50% فقط.





وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن القانون عندما صدر كان الغرض منه هو قيام المواطنين والمنشآت بسداد المبالغ المستحقة عليها مقابل تخفيض المبالغ الإضافية، وعندما صدر القانون جرى إسقاط المبالغ الإضافية عندما صدر القانون، وفي المرحلة الأولى جرى إسقاط 90% من هذه المبالغ.



