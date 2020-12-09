انتعاش بأسواق الإمارات في مستهل تعاملات جلسة اليوم

ارتفعت الأسواق المالية بمستهل جلسة اليوم الأربعاء، وسط صعود غالبية الأسهم الكبرى بسوق دبي وأبوظبي الماليين ، ارتفع سوق دبي المالي بنحو 0.79 %، إلى مستوى 2552.33 نقطة، عبر تداول 88.62 مليون سهم، بقيمة 75.33 مليون درهم.





وانتعش سهم إعمار العقارية 1.67 %، والاتحاد العقارية 1.7 %، ودبي الإسلامي 1.09 %، وداماك 2.81 %.





كما صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.28 بالمائة إلى مستوى 5074.15 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 68.73 مليون سهم، وقيمة 25.32 مليون درهم.





وارتفع سهم أبوظبي الأول 0.15 بالمائة، وأبوظبي التجاري 0.82 بالمائة، وأدنوك للتوزيع 0.85 بالمائة، في حين تراجع سهم الدار 0.3 بالمائة.





وسجلت سيولة الأسواق المالية الإماراتية قيمة 3.29 مليار درهم خلال أول 3 جلسات من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.





جاء ذلك تزامناً مع تحقيق الأسهم الإماراتية مكاسب سوقية خلال أول 3 أسام بقيمة 20.21 مليار درهم.



