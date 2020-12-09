تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا.. لجنة للمرور على مستشفيات العزل بالقاهرة

شكلت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لجنة مخصصة للمرور اليومي على مستشفيات العزل ومتابعة حالة التعقيم والتطهير ومدى توافر الأدوية وبروتوكولات العلاج ومدى انتظام الأطقم الطبية بهذه المستشفيات.





ويأتي ذلك، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمجابهة ومنع انتشار العدوى، جراء التحذيرات من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.



