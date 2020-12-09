"ماراثون للدراجات الهوائية والجري" بقنا تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والأستاذ الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، واللواء محمد كمال، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، وحازم عمر، نائب المحافظ وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة في مارثون الدراجات الهوائية والجري الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحت شعار " متحدون لمكافحة الفساد " والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام. 

وانطلق المارثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية بقنا وانتهى عند الصالة المغطاة بنادي البحر كما شارك في المارثون كل من الأستاذ الدكتور احمد كمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والأستاذ الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية وعدد 500 شاب من طلاب جامعة جنوب الوادي والشباب القنائي.

وعقب انتهاء المارثون أكد المحافظ على أهمية اتحاد جميع فئات المجتمع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية موجها التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه المستمر لمكافحة الفساد مشيرًا إلى أن تنظيم ماراثون للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد جاء انطلاقا من دور الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوسيع ممارسة الرياضة بين المواطنين وجعلها وسيلة هامة للمشاركة في مختلف المناسبات الوطنية لرفع الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء مشددًا على أنه لا مكان لأي عنصر فاسد في موضع المسئولية مضيفا اننا في المحافظة اتخذنا عدة قرارات ضد من تم ضبطهم في قضايا فساد مالي وادارى.
"ماراثون للدراجات الهوائية والجري" بقنا تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد
"ماراثون للدراجات الهوائية والجري" بقنا تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد
"ماراثون للدراجات الهوائية والجري" بقنا تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد
"ماراثون للدراجات الهوائية والجري" بقنا تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد
"ماراثون للدراجات الهوائية والجري" بقنا تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد
"ماراثون للدراجات الهوائية والجري" بقنا تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد

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