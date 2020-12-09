الشرقية للدخان : مبيعات الشركة تجاوزت الـ 6 مليار سيجارة خلال نوفمبر الماضي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
نيفين سمير
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قالت شركة الشرقية- ايسترن كومباني، إن أحجام الانتاج والمبيعات وصل في شهر نوفمبر الماضي إلى مستويات قياسية وعالية وتجاوزت مبيعات الشركة حاجز 6 مليارات سيجارة، وهو ما لم تحققه الشركة من قبل في شهر واحد.

وأوضحت الشركة  في بيان للبورصة المصرية اليوم أن تلك النتائج جاءت بعد تحقيق معدلات عالية في الربع الأول من العام المالي الجاري، من حيث تحقيق ارتفاع في الإيرادات بمقدار 6.5%، وتحقيق ارتفاع في صافي الربح بمقدار 10% مقارنة بالربع المثيل العام السابق.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحاً بلغت 1.163 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.059 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.954 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.71 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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