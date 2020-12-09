ريتا حرب لـ "الفجر الفني": سعيدة بنجاحي في عروس بيروت 2 وردود الفعل إيجابية

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أعربت الفنانة اللبنانية ريتا حرب عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت، بشخصية سيرين.



وقالت ريتا في تصريح خاص للفجر الفني إنها سعيدة بنجاح العمل وبمحبة الجمهور للشخصية التي تقدمها خلاله.



وأضافت أنها تلقت عدة رسائل إيجابية من قبل جمهورها على دورها وأدائها في المسلسل.



واختتمت قائلة "عروس بيروت من الجزء الأول حتى الآن يحصد انتشارا واسعا وله جمهور كبير والحمدلله أن أدائي للشخصية نال إعجاب متابعي العمل ووصل لقلوبهم.



