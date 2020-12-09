الأمم المتحدة تدعو إيران لمعالجة المخاوف بشأن برامجها النووية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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دعت منظمة الأمم المتحدة، إيران لمعالجة المخاوف بشأن برامجها النووية والصاروخية البالستية والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وفي وقت سابق، طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من مجلس الأمن الدولي تمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران قبل تصاعد العنف الإيراني وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.

 

وكتب بومبيو، تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "لا يمكننا المخاطرة بالسماح لإيران بشراء أسلحة أكثر تقدما ونقل ترسانتها إلى وكلائها".

 

وأضاف أنه في العام الماضي، أطلقت إيران الصواريخ البالستية على جيرانها، واعتدت على ناقلات النفط واستولت عليها، وهربت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية.

 

وكانت الأمم المتحدة فرضت حظرا على توريد الأسلحة لإيران خلال عامي 2006-2007، ومن المقرر أن ينتهي الحظر بعد 6 أشهر.

 

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