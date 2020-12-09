بسبب التطوير.. "التنسيق الحضاري" يكشف تفاصيل تغيير سلسلة عالمية للونها بوسط البلد (فيديو)

قالت الدكتورة هايدي شلبي، مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق التاريخية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن نقل المومياوات حدث قومي ضخم جدًا تستعد له كل أجهزة الدولة، مشيرةً إلى أن تطوير ميدان التحرير يعد مثالًا واضحًا جدًا على تكاتف كل وزارات وهيئات الدولة في العمل بمثل هذه المشروعات، إذ شاركت فيه وزارات الثقافة والسياحة والآثار، والإسكان، بالإضافة إلى محافظة القاهرة وشركة الصوت والضوء وجهاز التنسيق الحضاري.





وأضافت "هايدي شلبي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن تطوير ميدان التحرير وخطة تطوير ميادين وسط البلد مهدت الطريق حتى متحف الحضارة الذي سيشهد نقل المومياوات إليها، متابعةً: "نعيد النظر في بعض الرتوش الخاصة بعملية نقل المومياوات ونجهز الإضاءة الخاصة بالاحتفال وشكل المسار وسيكون الحدث مفاجأة كبيرة".





وتابعت مدير الإدارة العامة للحفاظ على المباني والمناطق التاريخية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري: "بالنسبة إلى تطوير ميدان التحرير، فإن أكبر مشكلة واجهتنا هي أصحاب المحال بسبب وجود بعض المخالفات والبروز، إذ كانوا يحصلون على تصريح بهذه البروز لكن هذا الأمر لم يعد مسموحًا به، وكانوا يحرصون على إظهار لافتاتهم بالإضافة إلى تغيير لون محالهم حتى يكونوا مميزين ويستطيعوا جذب الزبائن، لكننا شددنا على أهمية الالتزام بالمعايير الموضوعة وبخاصة أنهم يعملون في منطقة أثرية".



