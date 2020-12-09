بعد راحة يومين.. الونش يظهر في تدريبات الزمالك اليوم استعدادًا للمقاولون بالدوري

يخوض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.





ويعود محمود حمدي الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق ، للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي، بعدما حصل على أذن من جيمي باتشيكو بالحصول على راحة من التدريبات لمدة يومين.





وشارك محمود الونش في التدريبات الجماعية يوم الأحد الماضي، عقب تعافيه من فيروس كورونا، وغاب عن التدريبات يومي الإثنين والثلاثاء الماضي، عقب موافقة الجهاز الفني بحصوله على راحة.





ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.