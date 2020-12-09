البورصة تعلن عن تنفيذ صفقة علي أسهم "الكبلات الكهربائية " بـ 207.5 مليون جنيه

نفذت إدارة البورصة المصرية، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة لعدد 90.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 207.5 مليون جنيه.

رتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،وذلك مع بداية حصول الدول على لقاح كورونا من شركة فايزر الأمريكية و المردود الايجابى لتراجع مخاطر هذا الوباء عالمياً و الذى سينعكس على أسعار النفط و تراجع الذهب كملاذ آمن لتبدأ مرحلة جديدة للأسواق العالمية بنشاط الاستثمار المباشر و الغير مباشر .