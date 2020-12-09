البورصة تعلن عن تنفيذ صفقة علي أسهم "الكبلات الكهربائية " بـ 207.5 مليون جنيه

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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نفذت إدارة البورصة المصرية، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة لعدد 90.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 207.5 مليون جنيه.

رتفعت مؤشرات البورصة المصرية،  بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،وذلك  مع بداية حصول الدول على لقاح كورونا من شركة فايزر الأمريكية و المردود الايجابى لتراجع مخاطر هذا الوباء عالمياً و الذى سينعكس على أسعار النفط و تراجع الذهب كملاذ آمن لتبدأ مرحلة جديدة للأسواق العالمية بنشاط الاستثمار المباشر و الغير مباشر .
 
وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11025 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2149 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3118 نقطة.

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