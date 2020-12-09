عاجل.. السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة نافال بمقر إقامته بباريس

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بمقر إقامته بباريس رئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية المتخصصية في مجال الدفاع البحري وبناء السفن والقطع البحرية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقدير مصر للتعاون القائم مع شركة نافال.

وأكد السيسي، ما تمثله القطع العسكرية التي تنتجها شركة نافال الفرنسية من إضافة لعملية تطوير وتحديث إسطول القوات البحرية المصرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نافال حرص الشركة على تطوير تعاونها مع مصر.

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