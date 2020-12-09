موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي يوم السبت المقبل 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء بشكل رسمي عقب الخسارة على يد لايبزج الألماني ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من البطولة.

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