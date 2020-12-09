موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
تشيلسي
تشيلسي
حسام مجدي
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يستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره إيفرتون يوم السبت المقبل 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره إيفرتون يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك.


ويحتل نادي تشيلسي المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.


يذكر أن فريق تشيلسي كان قد حسم صعوده لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي واختتم دور المجموعات أمس الثلاثاء بالتعادل إيجابيا مع كراسنودار بهدف لكل فريق.

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