اليوم .. طنطا ضيفاً على سرس الليان بدوري القسم الثاني

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
حسام صديق
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ضيفاً ثقيلاً على فريق سرس الليان في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.

ويعتمد الفريق السرساوي بقيادة المدير الفني أسامة حجاج، على مجموعة من اللاعبين في الموسم الحالي منهم أحمد رزق، علي عشري، محمد كشري، حلمي أحمد، أحمد عيد، محمد حله، أحمد عبد الله، أحمد جمال، نادر النويهي، محمود شيحة، أحمد بديوي، محمد خيري، محمد كمال ميدو، أحمد طلعت، شريف هيكل، محمد حسين تريكة، أحمد سعيد سالم، أحمد عصام شيكو، محمود حربي، السيد منير.

وأعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن قائمة الفريق لتلك المواجهة المرتقبة وتتضمن، كلاً من :
في حراسة المرمي: محمد فتحي، محمد موسي.
خط الدفاع: سليمان عبدربه، ابراهيم فاضل، احمد اشرف، ساهر عبدالمنعم، مصطفي هاني، احمد فهمي.
خط الوسط: عصام عادل، محمد الشاذلي، السيد ابو امنه، ابراهيم رخا، محمد زيكو، شهاب فتحي، محمود صلاح، عبدالرحمن الدح.
خط الهجوم: محمد جودة، كريم اسامه، محمود كرم، سعيد حسن.

ويدخل أبناء السيد البدوي تلك المباراة وهم في المركز قبل الأخير بدون أي نقاط حتى الآن، بينما يدخل فريق سرس الليان تلك المباراة وهو في المركز السادس برصيد 3 نقاط.

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