في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. تكليف موظف محال إلى المحكمة التأديبية وأتلف أموال الدولة بمنصب قيادي في قنا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ناشد العديد من المواطنين بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، المسؤولين بهئية التأمين الصحي ووزارة الصحة، بالتحقيق في واقعة تعيين أحد المحالين الى المحكمة التأديبية، ووضعه لتسيير الأعمال في عيادات نجع حمادي بفرع جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وهو ما يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

عدم ترقية:

وحصلت "الفجر" على بعض المستندات التي تفيد إحالة المدعو ع.ع.ع، من إذن التأشير رقم (5) لسنة 2018، والتي تفيد تأشيرة الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة هيئة التأمين الصحي، المرفق به كتاب النيابة الادارية فرع الدعوى التأديبية بقنا، في القضية رقم 515 لسنة 2016 (نجع حمادي) وإحالة المتهم الى المحكمة التأديبية طبقًا لما انتهى اليه تقرير الاتهام المشار إليها.

كما تضمنت المادة الثانية، عدم جواز ترقية المحال المذكور، وكذلك لا يجوز قبول استقالته وذلك وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وإعلان المحال المذكور أعلاه بأمر الإحالة وتقرير الاتهام المرفق.

مسلك معيب:

وفي تقرير الاتهام، في القضية رقم 515 لسنة 2016 (نجع حمادي)، أن المدعو سلك مسلكا معيبا لا يتفق ممع الواجب الوطيفي وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، بأن تحد بأسلوب غير لائق والفاظ غير لائقة بتاريخ 21\5\2016، الساعة 10 صباحًا بصيدلية القوى العاملة التابعة لمجمع عيادات تأمين نجع حمادي.

مخالفة مؤثمة:

وخلُص تقرير النيابة الإدارية، أنه بناء عليه، يكون المتهم المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد 76\3، و77\1، و78\1 من قانون العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إلخ.

خصم 3 ايام:

وحصلت "الفجر" أيضًا على قرار رقم (58 لسنة 2016) لمدير فرع جنوب الصعيد، بشأن ما انتهت اليه إدارة الشؤون القانونية بالفرع من رأي بشأن التصرف في الموضوع رقم 12 لسنة 2016، حيث تقرر مجازاة المذكور ع.ع.ع، صيدلي بعيادة ابوتشت، وش.أ.ق، كيميائي بالعيادة، إداريًا بالخصم 3 أيام من الراتب الشخصي، لما هو منسوب اليهم، لأنهم وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

تلف أدوية:

وتابع القرار، أنهم تأخروا عن المطالبة للمنصرف الشهري لشهر نوفمبر وتسببوا في تلف الأدوية والاصناف الموجودة بصيدلية عيادة أبوتشت الشاملة وطبقًا للثابت بالأوراق.

جزاء بالانذار:

وحصلت "الفجر" أيضًا على قرار رقم (150 لسنة2020) لمدير فرع جنوب الصعيد، بشأن ما انتهت اليه إدارة الشؤون القانونية بالفرع من رأي بشأن التصرف في الموضوع رقم 78 لسنة 2020، حيث تقرر مجازاة المذكور ع.ع.ع، إداريًا بالإنذار لما هو منسوب اليه بوصفه السابق خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي بأن قام بالتوقيع بجهاز البصمة بعد مواعيد الانصراف.

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