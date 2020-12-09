وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح فايزر ضد كورونا

توفى ستة أشخاص، خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشركة بيونتك الألمانية، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية .

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في التفاصيل أن أربعة من المتوفين الستة تلقوا عقارا وهميا، ولُقح اثنان بالعقار الحقيقي.

وأصيب أحد المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار.

كما أصيب المتطوع الثاني المتوفى بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.

وبحسب قناة روسيا اليوم، توفى من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.

ومن بين المتوفين الستة، ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما.

وشارك في المجموع حوالي 38 ألف شخص فوق سن 16 عاما في هذه الاختبارات.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في وقت سابق فعالية لقاح فايزر وبيونتك، وقالت الوثائق إن العقار أظهر مستوى مناسبا من الأمان، ولا توجد عقبات أمام استخدامه في حالات الطوارئ.