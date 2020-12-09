الأرصاد توجه تحذير عاجل للمواطنين بشأن حالة الطقس (فيديو)



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام.وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن الطقس مائل للدفء على شمال البلاد، يميل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، وبارد ليلًا على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، بحيث يصبح الفارق بين درجة الحرارة في وقت الظهيرة والساعات المتأخرة من الليل يقرب لـ 10 درجات مئوية.وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، موضحًا أن هناك شبورة كمائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية ومداخل ومخارج القاهرة، والطرق السريعة المؤدية لمدن القناة ومحافظات شمال الصعيد خاصة المنيا وبني سويف، مما يتسبب في انخفاض الرؤية، والتي تتحسن فور سطوع الشمس، منوهًا بأن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على كافة الأنشطة في المنطقة الشمالية الشرقية عند رفح والعريش وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء.ونوه، بأن حالة الاستقرار تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، وقد نشهد تقلبات جوية مع بداية الأسبوع المقبل.اقرأ أيضًَا..نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.طقس الأربعاء نهارًا- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.طقس الأربعاء ليلًا- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس بارد على السواحل الشمالية.- طقس بارد على جنوب سيناء.- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.الظواهر الطبيعية:- شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).