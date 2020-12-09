أوباما يخضع لفحص جديد قبل المشاركة في التدريبات

يخضع يوسف أوباما صانع العاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لبعض الفحوصات الطبية ظهر اليوم الأربعاء، للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا قبل المشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.





وأعلن يوسف أوباما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الغريدات القصيرة "تويتر" تعافيه من فيروس كورونا بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها اللاعب تحت اشراف دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي، وجاءت سلبية.

ويسعى الجهاز الطبي بالزمالك بالاطمئنان على حالة جميع للاعبين أول بأول وعمل مسحات طبية بشكل دوري حفاظاً على سلامة اللاعبين في ظل انتشار فيروس كورونا.





وغاب أوباما عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب اصابته بكورونا، وخضع لعزل طبي حسب البروتوكول الصادر من وزارة الصحة.