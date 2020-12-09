أوباما يخضع لفحص جديد قبل المشاركة في التدريبات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
يخضع يوسف أوباما صانع العاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لبعض الفحوصات الطبية ظهر اليوم الأربعاء، للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا قبل المشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.

وأعلن يوسف أوباما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الغريدات القصيرة "تويتر"  تعافيه من فيروس كورونا بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية  الأخيرة التي خضع لها اللاعب تحت اشراف دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي، وجاءت سلبية.
 
ويسعى الجهاز الطبي بالزمالك بالاطمئنان على حالة جميع للاعبين أول بأول وعمل مسحات طبية بشكل دوري حفاظاً على سلامة اللاعبين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وغاب أوباما  عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب اصابته بكورونا، وخضع لعزل طبي حسب البروتوكول الصادر من وزارة الصحة.

أخبار تهمك

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 8 ساعات

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 12 ساعة

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 7 ساعات

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر