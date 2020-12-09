الإسكان : الأحد القادم بدء تسليم عدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الخميس 25/2/2021، فى تسليم 358 وحدة سكنية (١٥ عمارة) بمشروع سكن مصر، جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة.

 

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٦، يوم الأحد 3/1/2021، ووحدات العمارة ٤، يوم الأربعاء 6/1/2021، ووحدات العمارة ٥، يوم الأحد 10/1/2021، ووحدات العمارة ٣، يوم الأربعاء 13/1/2021، ووحدات العمارة ٢، يوم الأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة ١، يوم الأربعاء 20/1/2021، ووحدات العمارة ١٥، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة ٧، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة ٨، يوم الأحد 31/1/2021.

 

وأضاف المهندس محمد رجب، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة ٩، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة ١٠، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة ١١، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 21/2/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 24/2/2021، والخميس 25/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وأنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع " دمياط الجديدة "، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز  "بخطاب البنك " الموجه للجهاز، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة دمياط الجديدة الاسكان

أخبار تهمك

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 12 ساعة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 7 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"مدبولى": 16 سبتمبر المقبل بدء تسليم 504 وحدات بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة

"الإسكان": 2 ديسمبر المقبل بدء تسليم 600 وحدة بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة

وزير الإسكان: الثلاثاء المقبل بدء تسليم 576 وحدة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة

"الإسكان": تسليم وحدات دار مصر بمدينة دمياط الجديدة 22 أبريل المقبل

وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم 744 وحدة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة

غدًا.. تسليم 384 وحدة بـ "دار مصر" في دمياط الجديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر