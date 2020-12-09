حسين الجسمي: عندي قلب مصري والطبطبة اسم على مسمى

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تألق الفنان حسين الجسمي، في حفل العيد الوطني ال 49 للإمارات وسط حضور عدد جماهيري ضخم، ممن تفاعلوا مع أغنياته المميزة.

وقدم الجسمي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنياته، وأبرزها بالبنط العريض التي لاقت تفاعل كبير من قبل الحضور.

وأعرب الجسمي عن سعادته بالحفل مهنئا الإمارات بعيدها الوطني برسالة من القلب.

وقال في لقاءه ببرنامج لايت شو المذاع عبر فضائية الحياة مع الإعلامي عبد العزيز أحمد، إنه سعيد بالنجاح الكبير الذي حققته أحدث أعماله بالبنط العريض، مؤكدا على أن كلمة الطبطبة التي اشتهرت بها الأغنية هي اسم على مسمى، وأن العمل عبارة عن رسالة محبة للجمهور ولاسيما بعد الأحداث الصعبة التي مرت على العالم بأكمله مؤخرا.

وأكد الجسمي على محبته للجمهور المصري وقال "عندي قلب مصري، وسعيد بكل نجاحاتي في مصر.

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