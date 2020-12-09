تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة مارسيليا بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نادي مارسيليا الفرنسي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: ميندي، والكر، دياز، لابورت.

خط الوسط: فيرناندينهو، فودين، رياض محرز.

خط الهجوم: أجويرو، ستيرلينج، توريس.

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