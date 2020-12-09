فرنسا تعلن تخوفها من "موجة ثالثة" لفيروس كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الفرنسية، تخوفها من "موجة ثالثة" لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وكانت السلطات الصحية الفرنسية، سجلت 198 وفاة و9784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الوفيات والإصابات اليومية، حيث رصدت السلطات الصحية 213 وفاة و12580 في اليوم السابق.

 

واستقبلت المستشفيات 650 مصابا جديدا بالفيروس، مقابل 973 مريضا يوم السبت، فيما دخل وحدات العناية المركزة نحو 100 مريض مقابل 122 يوم السبت.

 

يذكر أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 52325، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 2218483.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فرنسا اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 12 ساعة

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 6 ساعات

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيطاليا تسجل 7 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المكسيك: تسجيل 578 وفاة وأكثر من 7500 إصابة جديدة بكورونا

تسيجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني

الجزائر تقترب من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا

الصحة اللبنانية: تسجيل 8 وفيات و851 إصابة جديدة بكورونا

فرنسا تكشف حقيقة فرض إغلاق كلي بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر