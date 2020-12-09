محمد حلمي يعلق على انضمامه إلى لجنة الكرة بالزمالك

علق محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، على قرار إدارة الزمالك بانضمامه إلى لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، عقب الاجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





وأكد محمد حلمي، أنه لا يعلم أي تفاصيل عن تواجده في لجنة الكرة بالزمالك، ولم يتواصل معه أي مسؤول بالنادي بشأن القرار التي صدر أمس من اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة الأبيض.





ورفض المدير الفني الأسبق للزمالك، التواجد بلجنة الكرة أو أي منصب آخر بالقلعة البيضاء دون أن يتم مناقشته في الأمر أولاً، رافضاً اتخاذ قرارات بدون الرجوع له، ووضعه في موضع محرج مع الجماهير.





وأوضح حلمي بأنه فضل الابتعاد عن الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، لظروف خاصة متمنياً التوفيق لنادي الزمالك واللجنة الثلاثية في الفترة المقبلة.



