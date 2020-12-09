عاجل.. السيسي يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بمقر إقامته بباريس

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بمقر إقامته بباريس وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكد الرئيس السيسي، أولوية التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا.

وأعرب السيسي، عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع فرنسا.

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