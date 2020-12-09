أسعار الذهب تتراجع مع توجه المستثمرين نحو الأسهم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
الذهب
الذهب
رويترز
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تراجعت أسعار الذهب عن ذروة أسبوعين اليوم الأربعاء فيما دفعت تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.

 

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.7 بالمئة إلى 1858.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1875.07 دولار أمس الثلاثاء، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1864 دولارا.

 

وقال هارشال باروت من ميتلز فوكاس "التحرك في الاسواق العالمية يتأرجح بين تفاؤل مدفوع باللقاح وآمال بتحفيز مالي أمريكي... لذا فإن معنويات المخاطرة إيجابية".

 

وارتفعت الأسهم العالمية اليوم الأربعاء بعد أن بدأت بريطانيا حملة تطعيم لمواطنيها ضد الفيروس بينما أعلنت جونسون آند جونسون أنها ستصل إلي نتائج تجارب متقدمة للقاح في وقت مبكر عما كان متوقعا.

 

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات المقرر انعقاده على مدى يومين الأسبوع القادم استقاء لمؤشرات بشأن الاتجاه الذي من المرجح أن تأخذه السياسة النقدية.

 

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.1 بالمئة إلى 24.28 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1026.36 دولار وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2307.09 دولار.

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