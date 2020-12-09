نتنياهو يستقبل أول شحنة من لقاحات "فايزر" ضد كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، أول شحنة من لقاحات شركة فايزر الأمريكية ضد فيروس كورونا.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، استعدادها لبدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا قريبً، مشيرة إلى أن الشحنة الأولى تبلغ كميتها نحو 110 آلاف جرعة تكفي لـ50 ألف شخص.

 

وفي وقت سابق، بلغت شركة "فايزر"، مسؤولين أمريكيين أنها لا تستطيع تأمين كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا، حتى أواخر يونيو المقبل.

 

ويذكر أن لقاح فايزر وبيونتك، يستلزم متطلبات تخزين مرهقة حيث يجب حفظه في درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر وتدوم خمسة أيام فقط في المبرد العادي.

 

وقد  قالت وزارة الصحة البريطانية، إن اللقاح سيعطى أولا في 50 مستشفى وإن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.

 

 وكانت بريطانيا، طلبت 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

 

 

 

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