الطالع الفلكى الأربِعَاء 9/12/2020..عِلاج الإكتِئَاب!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الإكلِيل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 30 هاتُور قبطى ، 9 كانُون أوّل رُومى ، 24 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -فَوَجَدُو إنّهم لمّا يشيلو الإرْدَة الأديمة ويْجِيبُولو إرْدَة جديدة فإنّه يشفى تماماً من الإكتئاب النّفسى.(محمّد المصرى من فيلم شيّلنى واشّيّلك-1977)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس فى القوس تربيع نبتون فى الحُوت - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

الشمس تربيع نبتون نصف محبّة أو نصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى التاسعة و 40 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





إستدعاء لمخاوف دفينة أو أخطاء قديمة قمت بها تجاه الآخرين فى الماضى (نبتون فى الحُوت) لتشعر بأن قدرتك على تصحيح هذا الخطأ أو التخلص من تلك العقدة صعب (الشمس فى القوس) هذا التربيع (قد)يشمل أيضاً شعورك بحبّ عميق لكنّ تمنعه القيود الأخلاقيّة لحبيبة سابقة أصبحت الآن زوجاً لغيرك(نبتون فى الحوت) لتشعر أنّ قدرتك على التحصّل على هذا الحب (الشمس فى القوس) مستحيلة ، مشاعر الإحباط والغيرة ، الشعور بالفشل والضعف وقلة الحيلة ، عُقَد الذنب والإضطهاد ، كلها واردة تحت هذا الإتصال الصّعب.





التخلص من تأثير هذا الإتصال بسيط ببحثك عن مُساعدة المُخضرمين كاستشارة شيوخ العائلة الكبار لوضعك على أول الطريق لبناء مُستقبلك، شغل نفسك بهواية مُفيدة أو تذكير نفسك بنقاط قوّتك ومحاولة تعليتها ، لا تورّط نفسك بعلاقات عاطفيّة جديدة حتى لاتكون مُجرّد ردّ فعل للهرب من علاقة قديمة فاشلة ، بعد أن يتلاشى تأثير هذا الإتصال الصّعب تدريجيّاً بإمكانك طلب المُساعدة من إناث أسرتك للبحث عن قطّة جديدة أصغر وأجمل من قطة الماضى السعيد ، ليكون إختيارك لنفسك/الأنا عن عاطفة صادقة خالياً من مشوشّات عُقَد الماضى/نبتون فتكون نسبة نجاح إختيارك مُرتفعة ، إن كنت فى فترة نقاهة فعليك زيادة الحماية على صحّتك فالمناعة والتحمّل الجسدى/الأنا مُنخفضة تحت تأثير هذا التربيع ، لتتماثل للشفاء سريعاً دون إنتكاسات ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الفشل فى علاقة أو مشروع معناه فرصة للنجاح بمشيئة الله تَعَالى فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر قادم أفضل وأجمل ، تفاءل بالخير.





برج الثور: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجوزاء: إحتفظ بأسرارك لنفسك ،أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج السّرطان: قد تشعر باستياء مِمّن قدّمت لهم خدمات وبادلوك بالخشونة ، أنت تًعامل ضميرك وليس الناس فلا تستكثر فعل الخير.





برج الأسد: قد تتاح فرصة لمكسب لكنّه قد لايتحقق إلا بتعاونك مع الآخرين ، لا تستكثر الرّزق على غيرك ، لقمة هَنيّة.





برج العذراء: بإمكانك جلب السعادة لشخص حزين بمساعدته على إنهاء مشكلته أو سداد ديونه التى هى صغيرة بالنسبة لك ، فى السّر لحفظ ماء الوجه.





برج الميزان: فرص ضائعة وعلاقات مقطوعة أو متضرّرة وحتى أجهزة معطوبة كلها واردة للإصلاح اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج العقرب: حاول أن تتخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل ببحثك عن وظيفة إضافيّة، فى العمل والمنزل إستمع أكثر مما تتكلم.





برج القوس: لست من النوع الذى يستمتع بالتحسّر على نفسه أو يتقمّص دور الضحيّة ،أقترح عليك أن تبدأ فى التحرك من جديد لتبدأ فصلاً جديداً من حياتك.





برج الجدى: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج الدّلو: لاتستفز الآخرين بالدّعس على الأوتارالحسّاسة لديهم عن عمد ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الحوت: رُبّما فوجئت بمتحصّلات ماليّة من مصادر فقدت الأمل فيها، أو إرتفاع فى قيمة إستثمار قديم قمت به فى الماضى، حافظ على أموالك ومُمتلكاتك.



