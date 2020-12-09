"لتنشيط السياحة السكندرية".. تبادل خبرات بين الغرف السياحية وإيجوث للبحوث

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وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والمعهد العالى للسياحة والفنادق "إيجوث" الإسكندرية، اتفاقًأ مشتركًا لتبادل الخبرات ودعم وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظمات الأعمال وتنشيط السياحة الوافدة لعروس البحر المتوسط لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.



وقع الاتفاق عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الأستاذ عادل المصرى، رئيس الغرفة، وعن المعهد العالى للسياحة والفنادق "إيجوث" الإسكندرية الدكتورة نوال مرسي، رئيس قسم الإدارة الفندقية بالمعهد، نائبًا عن الدكتورة فريدة مجاهد، عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق "إيجوث" الإسكندرية، وبحضور كل من هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، وأحمد الناظر، الأمين العام للغرفة والدكتورة أمامه سمير أستاذ مساعد قسم الدراسات.



ويقضى الاتفاق في بنوده، تمكين أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأعضاء الجمعية العمومية ومديري المنشآت السياحية بجميع محافظات مصر من الاستفادة من المحتوى العلمي لمكتبه المعهد مجانًا.



وكذلك التبادل والتعاون المشترك فى مجال التدريب لصالح الطلبة والعاملين بقطاع المنشآت والمطاعم السياحية وذلك بترتيب مسبق بين الكلية والغرفة وتفعيله من خلال إصدار الغرفة لمنشور دورى لأعضاء الجمعية العمومية يوصيهم ويحثهم على التعاون مع المعهد - بشأن التدريب العملى لطلابها طبقًا لبروتوكول التعاون فيما بينهم لمن يرغب فى التعاون ولتحقيق الهدف الأساسى من التدريب الذى يسهم فى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين.



وتضمن بنود الاتفاق قيام المعهد العالى للسياحة والفنادق " إيجوث " الإسكندرية بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية داخل المعهد بأجر رمزي لتحقيق الهدف المرجو من التدريب وهو رفع كفاءة العاملين بالمنشأت والمطاعم السياحية.



وتنظيم وإقامة ندوات المشاركات المجتمعية بين ممثلي قطاعات المنشآت السياحية فى مختلف المحافظات وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة آهم الموضوعات والمشكلات بشان صناعة السياحة والعمل على حلها علميًا وعمليًا



إلى جانب عقد ندوات مشتركة بين المعهد وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية لنشر الوعى السياحى والتوعية بأهمية السياحة ومردودها على الإقتصاد المصرى وذلك بمقر المعهد او الغرفة او بالمنشآت التابعه لها أو بأي قاعة مؤتمرات.



فضلًا عن إقامة المؤتمرات والفعاليات السياحية المشتركة بالتعاون فيما بين الطرفين سواء بمقر المعهد او بمقر المنشآت التابعة لغرفة المنشآت السياحية على مستوى الجمهوريه بترتيب مسبق أو بأسعار متميزة تشجيعا لهذا النمط.



وأكد الإتفاق على إقامة ورش عمل مساهمة في البحوث العلمية وتسجيل الرسائل فى المشاكل التى تعترض قطاع السياحة وخاصه قطاع المنشآت والمطاعم السياحية على أن تقوم الغرفة بموافاه المعهد بأهم المشاكل التى تعترضها.