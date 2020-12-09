"الغضبان وصادق" يشاركان في الماراثون الرياضي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد ببورسعيد

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شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء وليد مجدي صادق رئيس الرقابة الإدارية ببورسعيد في ماراثون الدراجات الهوائية والجري، والذي تنظمه محافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد». واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.



وأطلق الدكتور أشرف صبحي إشارة انطلاق المارثون عن طريق الفيديو كونفرانس، ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية



ومن جانبة اشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدور الهام والفعال لهيئة الرقابة الادارية فى مكافحة الفساد، ، وذلك فى ضوء الرؤية والسياسة التى يتبناها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين فى مختلف القطاعات.