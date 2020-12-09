نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.


وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.


وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر

أخبار تهمك

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 6 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 7 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 8 ساعات

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر