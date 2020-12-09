سمير صبري عن كتاب حكايات العمر: يجمع بين الذكريات والمذكرات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكد الفنان سمير صبري، أن كتاب "حكايات العمر" الذي قدمة ليحكي عن ذكريات حياتة انه رصد رحلة بحثه عن ذاته.



وقال سمير صبرى خلال برنامج “حديث القاهرة”، عبر القاهرة والناس، مع الأعلامي خيرى رمضان، أن كتاب “حكايات العمر كله”، يجمع بين الذكريات والمذكرات، وفى هذا الكتاب رفضت أن أدخل فى تفاصيل من عاصرتهم، حتى لو كانت تفاصيل شخصية، فالحياة الشخصية للفنان يمتلكها هو فقط، فأنا التقيت بأكثر من 2000 شخصية، وحينما شرعت فى بداية الكتابة كنت فى حيرة “أكتب عن مين ولا مين”.


يشار إلي أن الفنان سمير صبري؛ كاننت منذ أيام حفل توقيع ومناقشة كتاب "حكايات العمر كله ، بحضور الدكتور زاهي حواس ، والإعلامي مفيد فوزي، والناشر محمد رشاد، والكاتبة فريدة الشوباشي، والفنانة يسرا، والفنانة إلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي، وليلى علوي، وبشرا والكاتبة زينب عفيفي، والناقد محمود عبدالشكور، والكاتب الصحفيين؛ وجدي الكومي، وإيهاب الملاح، ومصطفى عبدالله، ومنة الله سامي.

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