وزيري عن ملتقى اتحاد الأثريين: "نداء لتجميع الصف والجهود"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور أيمن وزيري نائب رئيس اتحاد الأثريين المصريين وممثل المؤسسيين، إن الملتقى العاشر للاتحاد والذي ستنطلق فعالياته السبت 12 ديسمبر 2020م، يأتي كنداء لتجميع وتوحيد صفوف الآثاريين لخلق مجال لتوحيد الصف وتكريم نخبة من أساتذة الجامعات في مجال الآثار ومن قيادات وزارة السياحة والآثار.

وتابع وزيري أن الملتقى سيكون حريصًا على تكريم المُشاركين في فعاليات برنامج علوم المتحف المصري2020م الذي يُقيمه إتحاد الأثريين المصريين سنويًا وتكريم بعض الراحلين عن عالمنا بسبب فيروس كورونا عرفانًا منا لهم وردًا لبعض من مجهوداتهم.

وتابع وزيري أنه من منطلق الحرص على تطوير ثقافه الآثاريين ونشر ثقافة الوعي الأثري وتنميه الكفاءة العلمية والعملية خاصة عند الجيل الناشئ إشعارًا بأهمية التراث القومي وأهمية وكيفيه الحفاظ عليه والذي يُعتبر هدفًا أسمى للاتحاد منذ نشأته، فقد كان التركيز دائمًا على الجانب المعرفي والعناية التاريخية والأثرية والحضارية وإبراز قيمتها في تكوين وتقويم الطالب.

وأشار "حرصنا على الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والبشرية في مجالات العمل الأثري وذلك من خلال تبادل الخبرات وتنشيط التبادل النفعي مع كافه المؤسسات والهيئات بما يُعزز من خبرات الأعضاء والجيل الناشىء الذي هو بمثابة مستقبل مصر ولأجل تعزيز سُبل الحفاظ على تراثنا القومي".

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