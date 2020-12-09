"البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد بماراثون دراجات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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حضر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء، ماراثون جري ودراجات، نظمه وحضره أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة برئاسة العميد خالد اللبان، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة عددًا من القيادات التنفيذية وعدد كبير من الشباب وتلاميذ المدارس من أبناء المحافظة وعدد من العاملين بالمنشآت السياحية، وذلك للاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من شهر ديسمبر من كل عام.

انطلق الماراثون من أمام مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، وقام المحافظ بتكريم عددًا من الفائزين الذين حصلوا على المراكز الأولى من المشاركين.

على هامش الماراثون قال المحافظ "ونحن نحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، وكلنا متحدون على مكافحة الفساد وشركاء في حماية مصالح الوطن".

ووجه اللواء عمرو حنفى التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليس فقط لدعمه المستمر لمكافحة الفساد، بل لامتداد هذا الدعم إلى وجود إرادة قوية من القيادة السياسية لمنع الفساد، كما وجه الشكر للوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورجال الهيئة المخلصين على النجاحات الأمنية الأخيرة في ضبط الفاسدين بصفة عامة وأباطرة الفساد بصفة خاصة متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن تنظيم ماراثون للإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد جاء إنطلاقًا من دور الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوسيع ممارسة الرياضة بين المواطنين وجعلها وسيلة هامة للمشاركة في مختلف المناسبات الوطنية لرفع الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء، مشددًا على أنه لا مكان لأي عنصر فاسد، لأن الفساد بمثابة غول ينهش في التنمية ويدمر الإقتصاد القومي للدول.

حضر الماراثون رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ورئيس مدينة الغردقة اللواء عاطف وجدي، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
"البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد بماراثون دراجات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية
"البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد بماراثون دراجات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية
"البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد بماراثون دراجات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية
"البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد بماراثون دراجات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية
"البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد بماراثون دراجات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية
"البحر الأحمر" تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد بماراثون دراجات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية

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